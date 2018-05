Deel dit artikel:











Buurjongen beschiet huizen met balletjespistool De man is meegenomen naar het politiebureau (FOTO: Koen van Weel/ANP XTRA)

ASSEN - Een man van 18 jaar heeft gisteravond in Assen meerdere huizen beschoten met een balletjespistool.

De politie kwam af op een melding dat de 'buurjongen huizen aan het beschieten was'. In totaal bleek hij drie huizen met stalen balletjes te hebben beschoten, zegt een politiewoordvoerder. Hij richtte onder meer op een voordeur en de woonkamer.



De man is meegenomen naar het bureau en zit vast. Het balletjespistool is in beslag genomen. Waarom hij de huizen beschoot, moet vandaag blijken uit verhoren.