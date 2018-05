Deel dit artikel:











Fiets naar je Werk Dag: 'De fiets is een goed alternatief voor de auto' Wethouder Alex Wekema deelt krentenbollen uit aan voorbijgangers op de fiets (foto: RTV Drenthe/Marjolein Knol)

RODEN - Het is vandaag de landelijke 'Fiets naar je Werk Dag'. En dat betekent dat mensen dus worden gestimuleerd om de auto eens te laten staan en de fiets te pakken. Wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld geeft vandaag het goede voorbeeld.

Als je uit de gemeente Noordenveld komt en vanochtend op de fiets naar Groningen zit, dan kan je onderweg wethouder Wekema tegenkomen, die krentenbollen uitdeelt.



Aanpak Ring Zuid

"We zijn alle fietsers krentenbollen aan het geven en ze kunnen een kopje koffie bij ons drinken. We vinden het heel belangrijk dat mensen op de fiets naar hun werk gaan. We doen dit samen met de gemeente Leek en Groningen Bereikbaar, omdat de komende jaren in de stad Groningen de Ring Zuid wordt aangepakt."



"We hopen daardoor dat mensen vaker met de fiets gaan, omdat ze dan in kunnen zien dat de fiets een goed alternatief is", vervolgt Wekema. "Wij leggen goede fietspaden aan. Je kunt zo de Onlanden in en dan heb je een fantastische route van Roden naar Groningen en andersom."



Goede voorbeeld geven

Wekema fietst zelf zo veel mogelijk naar zijn werk. "Ik ga vanuit Roden naar Assen en Groningen. Alle vergaderingen doe ik op de fiets. Ik heb wel een beetje ondersteuning, want ik heb een snelle fiets. Als je fietsgemeente wil zijn, moet je op de fiets gaan en zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven", aldus de wethouder.