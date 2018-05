Nieuwe regels spoedeisende hulp bezorgen Treant en WZA hoofdpijn

EMMEN/HOOGEVEEN/ASSEN - De nieuwe regels voor de spoedeisende hulp in ziekenhuizen zijn onmogelijk uit te voeren voor Zorggroep Treant.

Volgens de nieuwe eisen moeten er 24 uur per dag spoedartsen aanwezig zijn en zij moeten ook minimaal twee jaar ervaring hebben."Dat soort aanscherpingen zijn te begrijpen maar ook nagenoeg onmogelijk in te vullen voor kleinere ziekenhuizen zoals Treant. Wij gaan aan de slag om op een alternatieve manier dezelfde kwaliteit te kunnen leveren met als doel spoedeisende zorg al onze drie locaties te kunnen blijven aanbieden", aldus Treant in een verklaring op de website . De zorggroep heeft ziekenhuislocaties in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal.Bestuurder Suzanne Kruisinga van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zei eerder al dat de aangescherpte regels funest kunnen zijn voor kleine ziekenhuizen. Zij stelt dat het WZA nu al vaak een tekort heeft aan artsen als het gaat om de spoedeisende hulp, omdat zij vaak voor grotere ziekenhuizen kiezen. Daar kunnen ze werken in grote groepen en diensten delen.Het Isala Diaconessenhuis in Meppel zit niet met de aangescherpte regels in de maag. Een woordvoerder zegt dat Meppel samen met andere locaties van Isala één groot ziekenhuis vormt en dat je Meppel dus niet als één losstaand, klein ziekenhuis moet zien. Het personeel is uitwisselbaar. De woordvoerder zegt dus eigenlijk geen problemen te zien.Ondertussen houdt Zorggroep Treant nog hoop dat het tij keert. "Er is nog ruimte en tijd een alternatieve oplossing te ontwikkelen. De strengere eisen voor de spoedeisende zorg zijn nog in ontwikkeling en worden nog besproken met verzekeraars, zorginstituut, Inspectie en ziekenhuizen. Ook de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), waar Treant onderdeel van uitmaakt, is hierbij betrokken."