Zwols No Surrender-⁠lid mag nog niet naar huis

ASSEN - De 50-jarige man uit Zwolle, die als lid van de motorclub No Surrender vastzit voor meerdere afpersingen, mag nog niet naar huis. Dit heeft de rechtbank in Assen beslist.

De advocaat van de man vroeg gisteren om het voorarrest op te heffen of onder voorwaarden te schorsen.De feiten waarvoor de man vastzit zijn volgens de rechter te ernstig. Zo ernstig, dat hiervoor een celstraf van twaalf jaar kan worden opgelegd. Bovendien bestaat de kans dat de man weer in de fout gaat, zei de rechter.De Zwollenaar wordt verdacht van het afpersen van vier mannen, onder wie drie (ex-)No Surrender-leden. De 50-jarige wordt niet verdacht van leidinggeven of deelnemen aan een criminele organisatie, zoals de gearresteerde leiders en bestuursleden van de motorclub.De man had ooit een coffeeshop in Zwolle. Hij raakte door drugsgebruik aan lagerwal. No Surender-captain Henk Kuipers uit Emmen haalde de man in huis. De Zwollenaar kreeg binnen de motorclub de rol ‘Nomad’ toebedeeld. Hij moest onder meer het contributiegeld van de overige leden innen.De man moet in zijn eigen zaak nog grotendeels worden gehoord. Hij zei op de zitting dat hij wel mee wil werken. "Ik ben klaar met het motorclubgebeuren". Het is nog niet bekend wanneer zijn zaak inhoudelijk wordt behandeld.