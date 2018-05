Stelling: Ik pak de fiets naar mijn werk

ASSEN - Voor de twaalfde keer wordt vandaag de Fiets naar je Werk Dag georganiseerd door FiscFree. Het doel van deze dag is om iedereen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de fiets als vervoermiddel naar het werk.

Inmiddels doen meer dan 18.000 deelnemers mee aan deze twaalfde editie. "Fietsen is niet alleen goed voor het milieu, maar zeer zeker ook voor de gezondheid. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat regelmatig bewegen ervoor zorgt dat men minder snel ziek is en fitter en energieker op het werk verschijnt. Het aanbieden van een fietsplan is voor veel werkgevers daarom een makkelijke manier om het belangrijke HR-thema ‘vitaliteit’ in de organisatie in te voeren", aldus de organisatie.In de gemeente Noordenveld gaf wethouder Alex Wekema vanochtend het goede voorbeeld . Hij gaat op zijn fietst naar het werk en deelde vanochtend krentenbollen en koffie uit aan fietsers. "We vinden het heel belangrijk dat mensen op de fiets naar hun werk gaan. We doen dit samen met de gemeente Leek en Groningen Bereikbaar, omdat de komende jaren in de stad Groningen de Ring Zuid wordt aangepakt. We hopen daardoor dat mensen vaker met de fiets gaan, omdat ze dan in kunnen zien dat de fiets een goed alternatief is."Lang niet iedereen gaat met de fiets naar het werk. Sterker nog: met gemiddeld 22 kilometer per autobestuurder per dag maken de Drenten de meeste autokilometers van alle Nederlanders.​ Hoe zit dat bij jou? Pak jij wel de fiets naar het werk?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over het geluid van vliegtuigen: ' Ik stoor me aan het geluid van vliegtuigen .' Iets meer dan 26 procent zegt zich inderdaad te storen aan vliegtuiggeluiden. Er stemden 2.682 mensen.