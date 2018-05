Gewonde bij botsing in Meppel

Deel dit artikel:











MEPPEL - Bij een ongeluk in Meppel is vanmorgen een automobilist gewond geraakt.

Twee auto's kwamen in botsing op de kruising van de Handelsweg met de Setheweg.



Na het ongeluk leek het erop dat een van de auto's in brand zou vliegen. De brandweer is daarom ook opgeroepen.