Deel dit artikel:











Djammen: De onplaatstbare muziek van The Unplacables uit Zuidoost-Drenthe The Unplacables (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

EMMEN - "Je kunt ons niet plaatsen in de…", drummer Albert Sterenborg valt even stil. "Ja, ik weet niet waar je ons kan plaatsen. Ik heb geen idee."

Geschreven door Robbert Oosting

De band The Unplacables doet haar naam eer aan.



Alles door elkaar

"Van alles en nog wat hè", twijfelt zangeres Karin van der Veen lichtelijk. "Jazz, funk, hardrock, metal..." Bassist Richard Broersma vult haar aan. "Funky hardrock jazz."



De rest van de band lijkt zich daarin te kunnen vinden. "Het zijn schilderijtjes die je met elkaar inkleurt", verduidelijkt Van der Veen. Het is in ieder geval niet te bestempelen als één genre, zoveel is helder. "Iedereen heeft zijn eigen input, waardoor het altijd anders wordt dan je in je eentje zou doen. Ik denk dat dat het unieke punt is", meent gitarist Juan Kiers.



Het veen als lastige muzikale plek

"Het begint dus niet te lopen, het begint nooit te lopen", vertelt Broersma. "Je moet er gewoon zelf keihard achteraan. Op het moment dat je zes of zeven optredens hebt geregeld in een jaar en je denkt: nu komt het goed, en dan geniet je zo van die optredens, dat je niet gaat boeken. Dan heb je waarschijnlijk een half jaar dat je niets hebt."



Sterenborg benadrukt dat de Zuidoosthoek ook lastig is voor hun muziek. "In een stad zouden we meer tot ons recht komen. Als je op Zuidoost-Drenthe gericht bent dan red je het niet."



Studio

The Unplacables bestaan nog niet zo lang, maar toch smaakt het samenspelen al naar meer. Binnenkort wil de band de studio in om wat werk professioneel op te laten nemen. Verder heeft de band nog geen grote plannen.



"We maken onze muziek, we proberen optreden te scoren en dan hopen we dat mensen het leuk vinden", besluit Sterenborg.