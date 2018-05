Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 31 mei Deze waterhoos verraste kinderen in Leek (foto: De Vries Media)

In het nieuws in een minuut van donderdag 31 mei gaat het over het WK wielrennen van 2020. Drenthe is teleurgesteld dat Groningen geen miljoenen wil investeren in het evenement.

Verder aandacht voor de Boeing 737 die gisteravond laag over Drenthe vloog. Ook gaat het over de Fiets naar je Werk Dag en een waterhoos verraste kinderen van de avondvierdaagse in Leek.