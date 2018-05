Lentis maakt na megaverlies weer winst

ZUIDLAREN - GGZ-instelling Lentis heeft vorig jaar een winst geboekt van 4,7 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog een verlies van ruim 12 miljoen euro.

De zorginstelling heeft een reorganisatie achter de rug en medewerkers zijn productiever geworden. Behandelaren zien nu meer patiënten dan voorheen. Dit betekent volgens directeur Martin Sitalsing niet dat de werkdruk is opgevoerd. Maar onnodige overleggen zijn bijvoorbeeld geschrapt, waardoor er meer tijd is voor de patiënt.Een andere oorzaak voor het grote verlies in 2016 was dat Lentis meer zorg had geleverd dan door verzekeraars werd vergoed. Afgelopen jaar is de organisatie daarmee gestopt.Bestuursvoorzitter Martin Sitalsing is blij met het resultaat. "Ik wil eerst zeggen dat ik er trots op ben dat het ons met z’n allen is gelukt om er weer bovenop te komen. Want we kwamen van ver met een verlies van 12,4 miljoen in 2016. Vooral het structureel verbeteren van onze bedrijfsvoering heeft zoden aan de dijk gezet."Lentis heeft tientallen locaties, vooral in Noord-Nederland. Het hoofdkantoor van de GGZ-instelling zit in Zuidlaren.