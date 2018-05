Wielerjournalist Thijs Zonneveld: Tien miljoen euro ophoesten is niet haalbaar in deze tijd

WIELRENNEN - "Laat ik vooropstellen dat ik het heel jammer vind. Ik zou het prachtig vinden dat in zo'n mooi typisch Nederlands gebied een WK zou plaatsvinden." Maar wielerjournalist en oud-prof Thijs Zonneveld is ook kritisch op het organiseren van een wereldkampioenschap. "Tien miljoen euro laten ophoesten door overheden is gewoon niet meer haalbaar in deze tijd."

De UCI ziet het WK als manier om hun eigen portemonnee te spekken. Thijs Zonneveld

Je betaalt toch ook voor een concert of voetbalwedstrijd? Thijs Zonneveld

