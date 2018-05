Deel dit artikel:











Verhuizing Apple Museum gaat door Het Apple Museum groeit uit zijn jasje en gaat verhuizen (foto: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

ORVELTE/WESTERBORK – Het Apple Museum in Orvelte gaat verhuizen. De verhuizing vanuit het historische dorp Orvelte naar Westerbork hing af van een subsidie van de gemeente Midden-Drenthe. De gemeente maakt vandaag bekend eenmalig het bedrag van €5.200 in het museum te investeren.

Geschreven door Josien Feitsma

"Het duurde lang. We moesten echt onze ideeën bijstellen. Je kunt moeilijk nieuwe spullen in de ruimte zetten als die nog niet betaald is," zegt Izaäk Buwalda van Stichting Apple Museum Nederland. Maar nu het hoge woord eruit is, is hij opgelucht. "Helemaal fantastisch! Nu kunnen we eindelijk de stappen zetten die we zo graag willen zetten."



Breder publiek

Het museum heeft het geld nodig voor de verhuizing en voor exposities. Voorzitter Buwalda hoopt bovendien met de nieuwe locatie op een breder publiek. "Orvelte is een leuke plaats met leuke mensen. Alleen is het een historisch dorp en daar past een modern museum als Apple Museum niet zo goed tussen. We kregen ook vooral gasten en bezoekers die het als een soort toevalstreffer ontdekten, maar reguliere bezoekers die echt voor Apple komen veel minder."



Te grote collectie

De collectie van het museum, die bestaat uit een verzameling ingebrachte computers en handleidingen, is bovendien zo groot geworden dat het meer ruimte nodig heeft. "Het gevolg is dat je geen goed overzicht hebt.Je wilt toch graag zien wat je gasten doen. Aan de andere kant is het ook zo dat je op een gegeven moment logistiek in de problemen komt," zegt Buwalda.



Steun

Gemeente Midden-Drenthe verstrekt de eenmalige subsidie omdat zij vertrouwen in het museum hebben. "Ze hebben al eerder bewezen dat ze op eigen benen kunnen staan en het is goed voor het toerisme in Westerbork, daarom willen we ze graag steunen", licht wethouder Bouwman toe.



Het museum verwacht haar deuren in de zomervakantie weer te openen.