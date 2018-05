Deel dit artikel:











Inwoner Borger boos over omvallende bomen: 'De kinderen durven niet meer in de tuin' Marcel de Voer uit Borger in zijn tuin, met op de achtergrond het gemeentelijke bos (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen) Blik vanuit de slaapkamer van de familie De Voer op het bos (foto: Marcel de Voer)

BORGER - "Mijn kinderen durven nu niet meer in de tuin te spelen. De gemeente moet niet alleen de schade vergoeden, maar ook meer onderhoud plegen." Marcel de Voer uit Borger is er klaar mee. Tot twee keer toe is een boom van de gemeente vanuit het bos achter zijn woning op zijn perceel gevallen. De schade is nog niet compleet afgehandeld.

Geschreven door Steven Stegen

In december ging het voor het eerst fout en onlangs waaide opnieuw een boom vanuit het achtergelegen gemeentelijke bos over het perceel van De Voer. "Het is maar net goed gegaan", vertelt hij in zijn tuin. "De trampoline voor de kinderen was net op een andere plek gezet. Ik moet er niet aan denken wat er anders had kunnen gebeuren."



Onderhoud

De schade is tot nu toe relatief klein en is grotendeels vergoed door de eigen verzekering van De Voer. "Maar er resteert nog een bedrag van zo’n 1.100 euro waarvan ik vind dat de gemeente dat moet vergoeden en dat wil de gemeente niet. Maar het geld is niet eens het belangrijkste. Mijn punt is dat het onderhoud tekort schiet en dat hier sprake is van een gevaarlijke situatie. Dat vinden andere bewoners ook."



'Normaal risico'

Wethouder Freek Buijtelaar bevestigt dat de gemeente de restschade niet wil vergoeden. "Onze verzekering heeft er naar gekeken en heeft geoordeeld dat het om een normaal risico gaat en dat we niet aansprakelijk zijn. Het bos wordt ook gewoon onderhouden. Maar deze zaak is wel reden voor ons om nog eens een inspectie en eventueel extra onderhoud te doen van de bosranden langs de percelen."



De Voer bestrijdt dat het bos goed is onderhouden. Hij wijst op de vele klimplanten die zich om de stammen van veel bomen hebben vastgezet, waardoor de bomen zwaarder worden. "Je ziet ook een aantal bomen die al flink doorbuigen. Bij een volgende storm kan het zo weer fout gaan."



De Voer wil naar de rechter te stappen als hij er met de gemeente niet uit komt.