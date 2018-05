'Investering in WK wielrennen verdien je sowieso terug'

ASSEN - Ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord wil proberen Groningen alsnog te verleiden een investering te doen om het WK wielrennen binnen te halen.

Directeur Lambert Zwiers vindt dat je íets moet doen, omdat anders de kans verkeken is. Maar hoe hij Groningen over de streep wil halen, zegt hij niet. "Ik heb er wel ideeën over, maar die houd ik nog even voor me. Ik ga daar nu met verschillende partijen over praten. Maar je moet toch op z'n minst een poging doen om Groningen over de streep te halen", aldus Zwiers.De provincie Groningen gaf gisteren aan geen 5,8 miljoen euro in de komst van WK naar Drenthe en Groningen te willen investeren. Drenthe wilde aanvankelijk wel 5 euro miljoen investeren, al moest dat bedrag nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. Maar als Groningen niet over de brug komt, doet Drenthe dat hoogstwaarschijnlijk ook niet.Toch is het wel heel belangrijk voor de regio dat het WK naar het Noorden komt, benadrukt Zwiers. Je bereikt honderden miljoenen mensen."Naar verhouding is dit een goedkope manier om te laten zien wat voor mooie dingen hier gebeuren, zoals de energietransitie waarmee we volop bezig zijn. De hoeveelheid is geld is eigenlijk heel bescheiden voor het doel dat we voor ogen hebben." Zwiers denkt dat de bekendheid die onze regio hierdoor krijgt, ook helpt om grote bedrijven zoals Tesla naar het Noorden te halen.Zwiers besluit: "Het duurt een aantal jaren voor je het terugverdient. Maar dát je het terugverdient, staat niet ter discussie."