Koninklijke onderscheiding voor vrijwilliger Frans Thomas tijdens viering 50-jarig bestaan Aqua'68

ASSEN - Frans Thomas heeft aan het einde van de middag een koninklijke onderscheiding gekregen. Een beloning voor 45 jaar inzet binnen zwem- en waterpolovereniging Aqua'68.

Thomas kreeg de onderscheiding opgespeld door burgemeester Marco Out. Dat gebeurde tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de vereniging.



Sinds 1973 is de vrijwilliger in verschillende functies actief binnen de zwem- en waterpolovereniging. Zo werd hij na de oprichting gelijk lid, was 38 jaar lang trainer en coach, werkte hij mee aan het clubblad en zat hij in de activiteitencommissie. Een 'oervrijwilliger' volgens burgemeester Marco Out.



Thomas is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.