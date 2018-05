Vrijwilliger van de maand: op orchideeënjacht met de plantenwerkgroep van IVN Hoogeveen

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Drentse natuur. Daarom zetten we elke maand een vrijwilliger of een vrijwilligersgroep in het zonnetje. Deze maand lopen we mee met de plantenwerkgroep van IVN Hoogeveen.

Wat doet de plantenwerkgroep van IVN Hoogeveen?

De plantenwerkgroep heeft als doel om de belangstelling van de inheemse flora te verbreden en te verdiepen. Dat doen ze door de kennis die ze opdoen uit te wisselen en over te dragen. Ook werken ze mee aan onderzoek voor natuurbehoud en natuurbescherming.



De plantenwerkgroep doet mee aan inventarisatieprojecten voor de landelijke organisatie Floron. Floron brengt de flora van Nederland in kaart. Daarnaast doen ze mee aan monitoringsprojecten voor de Atlas van de Drentse flora en doen ze veldstudies en excursies.



Wil je meer weten over de plantenwerkgroep van IVN Hoogeveen? Dat vind je hier. /td>

Met een soortenkaart in de hand trekken de vrijwilligers het Beekdal bij het Oude Diep in om de verschillende orchideeën te tellen. En dat is nog niet altijd even gemakkelijk, vindt vrijwilliger Bea Gorter. Maar om meer soorten te herkennen, heeft ze een handig trucje bedacht.Ze maakt van alle soorten een foto en schrijft ze op in een boekje. De foto's zet ze thuis op de computer en zo leert ze over de verschillende planten. "Ik dacht dat ik al een heleboel wist, maar het is nog maar zo'n klein stukje van alles wat hier staat", vertelt ze.De plantenwerkgroep van IVN Hoogeveen trekt elke dinsdagavond de natuur in om de planten in kaart te brengen. "Zo zien we de ontwikkelingen door de jaren heen. Komen er meer bij of zijn het er juist minder?", zegt vrijwilliger Freddy Jager.