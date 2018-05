Deel dit artikel:











Grolloo heeft zijn bluesrotonde Wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze, gedeputeerde Henk Brink en kunstenaar Egbert Meijers bij het kunstwerk (foto: Amarins van der Feen)

GROLLOO - Crossroad Blues. Die metalen letters zien automobilisten vanaf vanochtend staan op de rotonde in Grolloo. Het ontwerp is van Egbert Meijers uit Gasselte en is een verwijzing naar de bluesmuziek van Cuby and the Blizzards.





De rotonde in Grolloo is niet de enige rotonde die opgeknapt is. Een oproep van de provincie leverde een aantal plannen op om van saaie rotondes iets moois te maken. Drie van de inzenders hebben hun plannen nu werkelijkheid zien worden. Oosterhesselen heeft een replica van de kerk op een rotonde staan en in Gasselternijveen wordt het dorp uitgebeeld op een rotonde in de vorm van bomen die doorvlochten zijn met linten.



Lees meer over de opgeknapte rotondes:

- Provincie 'pimpt' drie rotondes in Drenthe

- Oosterhesselen heeft een rotonde met een kerk Als je Grolloo vanaf Assen of Schoonloo binnenrijdt, moeten de grote metalen letters wel opvallen. Rondom de rotonde staat vier keer de tekst Crossroad Blues. Daarnaast staat een windwijzer in de vorm van twee gitaren bovenop de wegwijzer.De rotonde in Grolloo is niet de enige rotonde die opgeknapt is. Een oproep van de provincie leverde een aantal plannen op om van saaie rotondes iets moois te maken. Drie van de inzenders hebben hun plannen nu werkelijkheid zien worden. Oosterhesselen heeft een replica van de kerk op een rotonde staan en in Gasselternijveen wordt het dorp uitgebeeld op een rotonde in de vorm van bomen die doorvlochten zijn met linten.