Burgemeester Thijsen adviseert bij totstandkoming raadsprogramma

VRIES - Het raadsprogramma in de gemeente Tynaarlo laat opnieuw op zich wachten. De gehele oppositie wijst een gesprek over het nog te maken raadsprogramma af. Ondertussen bemoeit ook burgemeester Marcel Thijsen zich met het proces, al maakt hij zich geen zorgen.

Het is twee maanden na de verkiezingen en er ligt geen beleidsplan op tafel in de gemeente Tynaarlo. Het coalitieakkoord is alleen in grote lijnen vastgelegd en geeft onvoldoende basis om grote beslissingen te nemen. Het verwachte raadsprogramma is inhoudelijk nog niet besproken, nadat een heidag hierover werd afgelast omdat de oppositie had afgezegd.VVD, PvdA en Gemeentebelangen wilden niet naar de heidag komen, omdat ze geen antwoord kregen op eerder gestelde vragen. Zo is er volgens hen nog te veel onduidelijk over wat een raadsprogramma precies inhoudt en moeten inwoners eerder bij de plannen betrokken worden.Een tweede uitnodiging van de coalitie om met de partijen afzonderlijk het gesprek aan te gaan over een mogelijk raadsprogramma en vragen te beantwoorden, wijzen de oppositiepartijen ook af. Ze willen dat dit gesprek in de openbaarheid plaatsvindt.Hoewel het raadsprogramma nu behoorlijk wat vertraging oplevert, blijft burgemeester Marcel Thijsen optimistisch. "Ik zie een raadsakkoord niet als onmogelijkheid", zegt Thijsen. "Maar je moet elkaar wel de hand geven. Als dat niet gebeurt, moet de coalitie gewoon haar verantwoordelijkheid nemen. Na de zomervakantie moeten er afspraken zijn gemaakt, omdat de begroting in oktober klaar moet zijn."​Thijsen adviseert de fracties en wethouders om onderlinge problemen met elkaar op te lossen. "Zeg waar je mee zit en heb respect voor de ander. We zijn niet telepathisch. En ga daarna voor het belang van Tynaarlo."De burgemeester wijst erop dat er ook nog gemeenten zijn zonder een college. En, zegt hij: "Ik ken de raadsleden ondertussen vrij goed. Ik heb er vertrouwen in dat ze elkaar uiteindelijk wel een handreiking doen."