Op zoek naar waterbeestjes met ROEG! en met IVN

Waterinsecten, kwakende kikkers, kikkerdril en bloeiende waterplanten. Op dit moment krioelt het van het leven in en rondom het water. Loes en boswachter Evert Thomas gaan deze week in ROEG! op zoek naar waterbeestjes in de Emmerdennen.

De Emmerdennen is één van de oudste bosgebieden van Drenthe. "Ze zijn al in 1824 begonnen met het aanplanten", weet Thomas. Het gebied heeft veel veenplasjes, die groter zijn gemaakt. "Ze zijn groter gemaakt voor het publiek. "Maar er werd niet in gezwommen. Ze zijn bedoeld om naar te kijken en in de winter wordt er op geschaatst", vertelt de boswachter.Maar dat is niet het enige. Door het vele water zitten er veel kikkers, libellen en andere waterdieren. "Er schijnen zelfs schildpadden te zitten", zegt Thomas. "Maar die zijn wel uitgezet."[YouTube:https://youtu.be/MWlAb3kNfRY}Maar niet alleen vennetjes en beekjes zijn belangrijk voor de natuur. Ook in en rondom sloten zit het vol leven. Sloten zijn door mensen gegraven en zijn bedoeld voor de ontwatering en het opvangen van overtollig regenwater. Zonder sloten zouden veel planten verdrinken, maar dat is niet het enige. Veel mensen in Nederland zouden natte voeten krijgen. Daarom heeft Nederland heel veel sloten, zo'n 330.000 kilometer.Sloten zijn belangrijk voor veel dieren. Rondom de sloten leven veel insecten en die worden weer gegeten door vogels. Om uit te zoeken wat er allemaal leeft in en rondom de sloten in Nederland houdt IVN samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie volgend weekend tijdens de slootjesdagen een landelijk onderzoek waaraan jij, maar ook je kinderen, kunnen meedoen.De kleine 'burgerwetenschappers' gaan waterdieren tellen en proefjes doen om de helderheid van het water en de dikte van de sliblaag op de bodem te meten. Voor het tellen van de waterdiertjes is een speciale onderzoekskaart gemaakt. Die kun je hier krijgen.Op onderstaande kaart kun je zien waar je in Drenthe mee kunt helpen.