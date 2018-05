Deel dit artikel:











Man die buurvrouw beschoot weer op vrije voeten Vier ruiten moeten vervangen worden (Foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De 18-jarige man die gisteravond zijn buurvrouw beschoot is vanmiddag in vrijheid gesteld. Buurvrouw Helena Smeenge laat weten zich niet meer veilig te voelen in haar woning.

Geschreven door Robert Jansema

De jongeman beschoot twee woningen en een lamp bij iemand in de tuin. Helena vertelt geschrokken: "Toen ik vervolgens naar buiten liep vuurde hij een kogel op mij af. Het scheelde maar dertig centimeter of hij had mij geraakt."



Luchtbuks?

Volgens Smeenge gebruikte haar buurjongen een luchtbuks. De politie meldt dat het om een airsoftwapen gaat, beter bekend als een balletjesgeweer. Uit het geweer kwamen ijzeren kogels.



"Vervolgens begon ik naar hem te schreeuwen en te schelden. Toen ben ik naar zijn ouders gelopen, maar die deden niets. Ik belde de politie en die heeft hem vervolgens aangehouden", aldus Smeenge.



Vier ruiten kapot

In de woning van Smeenge zitten negen kogelgaten, verdeeld over vier ruiten. Bij de tegenovergelegen buren zijn de kogelgaten verdeeld over één ruit. Bij een andere buurtbewoner is een lamp kapotgeschoten.



Helena vult aan: "Ik heb begrepen van Actium Wonen dat dit wordt vergoed van ons hang- en sluitfonds. Dat is toch van de zotte? Hoort een dader dat niet te vergoeden?''



Reden beschieting

"Ik weet niet waarom hij onze woning beschoot. Het enige wat ik zou kunnen bedenken is de achtergrond van de bewoners. De partners van mijn buurvrouw en ik zijn beide buitenlands. Anders zou ik niet weten waarom hij zo gericht op onze huizen schiet."



De politie heeft het balletjesgeweer in beslag genomen. Er is proces-verbaal opgemaakt tegen de dader en het OM handelt de zaak wordt verder af.