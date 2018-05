Molen de Juffer kan weer draaien

GASSELTERNIJVEEN - Ze zitten er aan! De nieuwe roeden van molen de Juffer in Gasselternijveen. De roeden zijn de 20 meter stalen balken waar de wieken aan vast zitten. De Juffer is een van de 47 molens in Nederland die stilstaat, omdat er mogelijk problemen kunnen ontstaan met die stalen balken.

Door een constructiefout kunnen die balken mogelijk breken. Als dat gebeurt vallen de complete wieken van de molen eraf en dat is levensgevaarlijk. Dus gingen vandaag de oude roeden er af en nieuwe roeden er aan. Een beste klus.Op zich zijn de deelbare roeden een handige uitvinding , die twintig jaar geleden bedacht is. Zo werden wieken gebouwd die niet uit twee maar vier roeden bestaan. De kortere balken waren veel makkelijker te conserveren en te transporteren. In het midden werden ze aan de binnenzijde met bouten aan elkaar vast geschroefd.Maar die constructie bleek op de lange termijn niet veilig. De roeden-nieuwe-stijl bleken de enorme krachten die op de wieken komen bij het draaien niet vol te kunnen houden, dus werden alle molens met deelbare roeden uit voorzorg stilgezet.Bekijk hier het maken van de nieuwe roeden van De Juffer Molenbouwers Erik Klein Wolterink en Leon Wisselink van Vaags Meester Molenmakers uit Aalten kunnen nog niet zeggen of de boutverbindingen van de oude gedeelde roeden van de Juffer slecht zijn. De bouten zullen onderzocht worden op scheurtjes.Molennaar Fred Mijnhart zit met zijn collega-molenaars en dorpsbewoners op de eerste rij te kijken. In de schaduw op veilige afstand bekijken ze het hijswerk.De molenaars zijn blij want de Juffer heeft vanwege het probleem met de wieken een jaar stilgestaan. Stilstaan betekend achteruitgang, geen bezoekers en dus geen inkomsten.Nog een paar dagen hard werken aan het houten hekwerk van de wieken en de Juffer kan weer draaien. Ruim op tijd voor het 150-jarig Oostermoerfeest dat in Gasselternijveen wordt gevierd.Een stuk van de oude roeden blijft liggen bij de Juffer en daar zal een zitbank van worden gemaakt.