Deel dit artikel:











PVV in Emmen wil hoofddoekjes en andere religieuze uitingen verbieden in raadszaal De gemeenteraad van Emmen, met linksonder PvdA-raadslid Ugbaad Kilincci (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EMMEN - De fractie van de PVV in de gemeenteraad van Emmen wil af van religieuze symbolen en kleding in de raadszaal. De partij probeert dat vanavond via een wijziging van het reglement van orde op de politieke agenda te krijgen.

Geschreven door Steven Stegen

PVV-fractievoorzitter Tom Kuilder: “Wij vinden de scheiding van kerk en staat een belangrijke zaak. Daarom past het dragen of tonen van religieuze symbolen niet in een volksvertegenwoordigend orgaan. Denk aan keppeltjes, hoofddoeken of mariabeelden. Geloof is iets voor achter de voordeur.”



In de nieuwe gemeenteraad van Emmen draagt PvdA-raadslid Ugbaad Kilincci als enige een hoofddoek. Kuilder benadrukt dat het hem niet om haar als persoon gaat. “Het gaat ons om de achterliggende discussie en de neutraliteit die politici moeten uitstralen. Die discussie zie je op veel meer plekken. In de Tweede Kamer is een SP’er door de voorzitter er ook op aangesproken dat hij geen jasje droeg, maar een T-shirt. En bij de politie is er ook het nodige te doen over de hoofddoek.”



Ugbaad Kilincci wil nog niet op het voorstel van de PVV reageren. “Eerst maar eens zien of de PVV er echt mee komt. Daarna wil ik wel inhoudelijk reageren, want ik vind er wel wat van”, aldus het raadslid van de PvdA.



De raad van Emmen zal vanavond nog niet inhoudelijk over het plan debatteren, laat staan een besluit nemen. Om het reglement van orde veranderd te krijgen is nog een advies nodig van het college van B en W. Pas daarna volgt een inhoudelijke discussie.