Business Kopgroep blijft geloven in WK wielrennen in het Noorden

ASSEN - Zolang er geen definitief 'nee' is tegen een WK wielrennen in Groningen en Drenthe, blijft er een kans dat het doorgaat. Dat zegt Bas Eefting namens de Business Kopgroep, een groep bedrijven die vindt dat het WK wielrennen in 2020 naar Noord-Nederland moet komen omdat dit meerwaarde heeft voor de regio.

De geplande bijeenkomst voor deelnemende en geinteresseerde bedrijven in het Drents Museum in Assen gaat vanavond dan ook gewoon door. "Natuurlijk is het 'nee' van Groningen heel jammer, maar wij geloven er in en we blijven er in geloven," zegt Eefting.



Steun voor wielersport

De Business Kopgroep vindt dat het WK wielrennen in Groningen en Drenthe meerwaarde heeft voor wielersport in het algemeen, de jeugdsport, maatschappelijke doelen en het volksfeest. En om de sport in brede zin te steunen leggen deelnemende bedrijven 2020 euro in. Momenteel doen al 23 bedrijven mee en bij de informatiebijeenkomst van vanavond komen nog eens 55 bedrijven die zijn geinteresseerd om mee te doen.



Mocht het besluit tegen een WK wielrennen in het Noorden definitief worden, dan heeft de Business Kopgroep volgens Eefting geen bestaansrecht: "Zonder WK geen Business Kopgroep," aldus Eefting.