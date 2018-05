Deel dit artikel:











Avondvierdaagse is vanavond overal afgelast De avondvierdaagse is in alle plaatsen afgelast (foto: Karin Mulder / archief RTV Drenthe)

ASSEN - De avondvierdaagse is in alle plekken in Drenthe afgelast vanwege het slechte weer. In Assen, Roden, Gieten, Dwingeloo, Zuidwolde, Emmen, Beilen, Eelde-Paterswolde en Smilde gaat de wandeltocht niet door.

Omdat het de laatste avond van de vierdaagse zou zijn, komen de feestelijke intochten met medailleuitreiking in het gedrang. Hoe de organisaties in de verschillende plaatsen dit gaan oplossen is nog niet bekend.



Code oranje

Het KNMI heeft code oranje afgegeven omdat er in Drenthe op verschillende plaatsen veel regen kan vallen, wat voor wateroverlast kan zorgen. Volgens RTV Drenthe-weerman John Havinga zijn de zware onweersbuien op dit moment aangekomen in het zuidwesten van Drenthe, en gaat dat de komende uren, tot ongeveer 19.00 uur, nog wel door. Bij deze buien valt er veel regen en er is ook een kans op hagel.