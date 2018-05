Laatste zoektocht naar vermiste Engelse sergeant levert niets op

RUINERWOLD - De laatste zoekpoging naar de stoffelijke resten van de Britse militair Philip John Greenmon bij Ruinerwold vandaag was zonder resultaat.

Greenmon was bemanningslid van een Britse bommenwerper die daar in de Tweede Wereldoorlog neerstortte in 1943, nadat het werd geraakt door een Duitse jachtvlieger. Alle levende bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. Alleen het lichaam van Greenmon is tot op de dag van vandaag niet gevonden.Projectleider en luitenant Patrick van Aalderen zegt dat het uitgesloten is dat de stoffelijke resten in een weiland bij het dorp liggen waar het vliegtuig neerstortte. "We hebben niets gevonden dat leidt naar de vermiste sergeant. Gisteren hebben we de krater gevonden die door het vliegtuig is veroorzaakt. Die hebben we helemaal uitgegraven", zegt Van Aalderen. "En om twijfel weg te nemen hebben we vandaag ook in een lange smalle strook aan de oostelijke kant van het weiland gegraven. Maar daar werd alleen vliegtuigschroot gevonden."Wat er precies gebeurd is met het lichaam blijft dus onduidelijk. De zoektocht in het weiland is nu in ieder geval gestopt, geeft Van Aalderen aan. "Het onderzoek heeft zoals dat heet een 'slapende status'. Dat houdt in dat er pas weer onderzoek wordt verricht wanneer er nieuwe gegronde informatie binnenkomt. Want als die mogelijkheid er is, zullen we die altijd pakken. Vooral voor de nabestaanden."