Video: vijf vragen over de eikenprocessierups

Hij is er weer: de eikenprocessierups. Door het warme weer is de ontwikkeling van de rups flink versneld.

De hitte leidt ertoe dat de beestjes hun nesten verplaatsen naar lagere plekken in de boom of zelfs in de grond, meldt de website naturetoday.com . Ze doen dit omdat ze op zoek zijn naar verkoeling.De rupsen zijn ook extra onrustig. In deze situatie neemt de kans op contact met brandharen toe. En juist die brandharen kunnen overlast veroorzaken.In het onderstaande filmpje beantwoorden we vijf vragen over de eikenprocessierups.