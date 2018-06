Rendo wil groen gas in aardgasnetwerk

MEPPEL/NIEUWEROORD - Netwerkbeheerder Rendo wil deels overstappen van aardgas op groen gas. Op die manier hoeft het gasleidingnet van Rendo niet te worden afgeschreven en kunnen huishoudens toch duurzaam hun woning verwarmen en koken.

Het groene gas gaat in Drenthe geproduceerd worden.Manager Dirk Dijkstra van Rendo: "Er komen steeds meer vergisters die biogas maken. Ook Attero in Wijster maakt groen gas en Sterecore gaat als hun groengasfabriek in Emmen klaar is er ook één bouwen in Havelte. Die willen we allemaal aansluiten op ons gasnet. Binnen een paar jaar moet dan 25 procent van ons gas groen zijn.""We moeten van het Groningse aardgas af, dat wil Rendo ook", vervolgt Dijkstra. "Maar omschakelen naar alles elektrisch kan helemaal niet. Daarvoor zou het hele Nederlandse elektriciteitsnetwerk moeten worden aangepast en dat kost 20 miljard. Het huidige netwerk kan anders de vraag niet aan. En dan moet je nog zorgen dat de stroom duurzaam wordt opgewekt." Tegelijk gooi je dan een goed gasleidingnetwerk weg. Alleen in het Rendo gebied zou dat een afschrijving van 100 miljoen zijn. Landelijk vele miljarden. Met groen gas hoeft dat niet.Eén van de groen gas leveranciers voor Rendo is de biovergister van Kloosterman in Nieuweroord. Wiebe Kloosterman: "We gebruiken vaste en vloeibare stoffen om het gas op te wekken. Mais, bietenpulp, vliesjes van rijst, reststoffen van de productie van biodiesel. Dat verwarmen we in de vergisters tot 40 graden en dan ontstaat het gas. Dat vangen we af en sturen we naar Attero in Wijster."Leon Dirrixx van Attero: "Wij produceren zelf ook biogas uit afval in twee vergisters. Ook winnen we gas uit de VAM-berg, al wordt dat wel minder. In onze fabriek halen we het CO2 en zwavel uit het biogas en dan is het van dezelfde kwaliteit als het aardgas uit Groningen. Vervolgens pompen we het in het netwerk van Rendo."Ook voor oude huizen kan groen gas een goede en veel goedkopere oplossing zijn dan alles elektrisch. "Met een hybride luchtpomp op je bestaande of nieuwe verwarmingsketel kun je gewoon je huis verwarmen met het bestaande systeem van leidingen en radiatoren. Dan hoeft dat allemaal niet vervangen te worden. De pompt haalt warmte uit de buitenlucht en verwarmt daarmee het water zodat de gasketel niets of veel minder hoeft te doen.'Tinneke van der Meij in Haren heeft zo'n systeem thuis en legt in deze video uit hoe het werktDe biovergisters die groen gas gaan leveren moeten voldoen aan de witte lijst van overheidsregels zodat Rendo zeker weet dat het gas echt duurzaam is geproduceerd. De lijst schrijft voor wat er allemaal wel en niet in de vergisters mag, hoe het geproduceerd is en of er niet te veel transport met de grondstoffen plaats vindt.in 2030 wil Rendo al het gas in haar leidingnet groen hebben en van het Groningse aardgas af zijn. Naast gas uit vergisters moet waterstof een oplossing zijn. In Hoogeveen loopt momenteel een proef.