Gemeente Midden-Drenthe reserveert 1 miljoen voor terugbetaling Jade

BEILEN - De gemeente Midden-Drenthe is financieel gezond. Bij de jaarrekening houdt de gemeente 2,8 miljoen euro over. Daarbij reserveert ze ook een bedrag van 1 miljoen euro voor de terugbetaling van Zorggroep Jade.

De gemeente zegt dat het overschot net als in 2016 en 2015 wordt veroorzaakt door minder uitgaven in het sociale domein (zoals bijvoorbeeld de WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet). Ook een verplichte winstneming in de bouwgrondexploitatie draagt bij aan het positieve saldo.Omdat er minder minderjarige asielzoekers naar Zorggroep Jade komen, zit het bedrijf in zwaardere tijden . De instroom van minderjarige asielzoekers is gehalveerd, en bovendien is de aanbesteding van de opvang en zorg voor de asielzoekerskinderen naar andere organisaties gegaan. In het verleden heeft gemeente Midden-Drenthe 1,2 miljoen voorgeschoten aan Jade om onderwijs op te zetten voor de asiellocatie in Oranje. Dat geld moet nog terugbetaald worden aan de gemeente.Politiek Midden-Drenthe kwam met een motie van treurnis over deze kwestie , omdat het college zomaar geld had voorgeschoten aan Jade en er te makkelijk vanuit ging dat het geld wel terug zou komen.Vorig jaar begon toenmalig burgemeester Ton Baas met een terugbetalingsregeling en regulier overleg met Jade. De gemeente heeft nu een miljoen aan de kant gezet voor het geval Jade, bijvoorbeeld door faillissement, niet kan terugbetalen. "We gaan er vanuit dat we van Jade het volledige bedrag terug krijgen, dit bedrag is puur ter bescherming", licht wethouder Schipper toe.De gemeente houdt rekening met de toekomst en de maatregelen vanuit het rijk. Zo verwachten ze dat de kosten voor Jeugdzorg, de participatiewetgeving en de WMO de komende jaren zullen oplopen. Volgens wethouder Schipper is het is dan handig dat je kan terugvallen op de financiële buffer die de gemeente de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Volgens de gemeente heeft het desondanks de zorg kunnen leveren die ze wilde leveren.