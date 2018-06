Deel dit artikel:











Al ons nieuws over de TT op een speciale website De TT komt er weer aan! (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

ASSEN - Het is vandaag 1 juni en dat betekent dat de TT er weer aankomt. Over precies één maand, op 1 juli, barst het motorgeweld in Assen weer los.

alles over de TT: historie, races, het laatste nieuws en nog veel meer. Wij zorgen ervoor dat de site up-to-date blijft, zelfs na de TT."



Klik hier om naar de TT-website te gaan.



TT-nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste TT-nieuws? Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Vul onderstaand veld in. Werkt het niet?



RTV Drenthe heeft daarom vanaf nu een speciale TT-website. "We zijn hier heel trots op", zegt eindredacteur Martin van der Veen. "Op deze website vind jeover de TT: historie, races, het laatste nieuws en nog veel meer. Wij zorgen ervoor dat de site up-to-date blijft, zelfs na de TT."Wil jij op de hoogte blijven van het laatste TT-nieuws? Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Vul onderstaand veld in. Werkt het niet? Klik dan op deze link.