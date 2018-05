Deel dit artikel:











Vissen dood in de vijvers van Peelo en Marsdijk De vijvers liggen vol met dode vissen (foto: Archief RTV Drenthe)

ASSEN - In vijvers in Peelo en Marsdijk in Assen drijven flink wat dode vissen. Volgens de gemeente krijgen ze veel klachten binnen over de vissterfte.

De sterfte is een gevolg van de hevige regenval. Via het riool is er meer water in de vijvers gekomen. Normaal gesproken kunnen de vissen dit wel aan. "Nu helaas niet", meldt de gemeente.



Oorzaak vissterfte

Vanwege de langdurige droogte die er eerst was, stond er minder water in de vijvers. Toen het fors begon te regenen is er ineens veel water bij gekomen. Dit water was sterk vervuild. De vijvers hebben namelijk de functie om tijdelijk extra water op te vangen als het riool het niet zo snel aan kan. Het gaat dan over al het regenwater dat van de straten afkomt. Ook een deel van het vuile water van de huizen uit toilet, keuken, badkamer, etc. zit daarbij. Daardoor is op een gegeven moment zuurstoftekort ontstaan voor de vissen.



Wat doet de gemeente er aan?

"We zetten ons in om de dode vissen en eventueel drijvend vuil zo snel mogelijk te verwijderen uit de vijvers in Peelo en Marsdijk. Tegelijkertijd proberen we extra zuurstof in het water te krijgen door de vijvers door te spoelen met water uit het Noord-Willemskanaal. Wij houden alle vijvers in de stad de komende tijd extra in de gaten", deelt de gemeente mee. Wie in de andere wijken van Assen dode vissen ziet kan bellen met het algemene telefoonnummer 14 0592.



Is dit te voorkomen in de toekomst?

Het aanleggen van een gescheiden riool helpt. Op diverse plaatsen in de stad is het gemengde stelsel al vervangen door een aparte afvoer van regenwater en een aparte afvoer van vuil water uit de huizen. Deze ingrepen zijn fors en ook kostbaar. De gemeente combineert dit zoveel mogelijk met onderhoudswerkzaamheden aan de weg. Het vergroten van de rioolbuizen is ook een optie.