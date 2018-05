Deel dit artikel:











Vrachtwagen verliest container: A28 dicht Een vrachtwagen is een container verloren op de A28 (foto: Persbureau Meter) De container is van de oplegger gevallen (foto: Persbureau Meter)

SPIER - Een vrachtwagen is een container verloren op de A28 tussen Spier en Pesse. De snelweg is daar dicht.

De container is van de oplegger gevallen, en de oplegger is ondersteboven op de snelweg belandt. Hoe dit kon gebeuren is nog onbekend.



Door het ongeluk staat er inmiddels 3 kilometer file in de richting van Assen naar Hoogeveen.