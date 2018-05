Deel dit artikel:











Fietsers negeren bord op Raadhuisplein Emmen: 'We zien regelmatig een bijna-aanrijding' Fietsers negeren massaal het bord (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

EMMEN - De bewoners van de Myriadeflat in Emmen moeten goed uitkijken als ze de deur uitgaan, anders worden ze zomaar van hun sokken gefietst.

Geschreven door Janet Oortwijn

Door werkzaamheden aan het Willinkplein, door de komst van een kantorencomplex en het Wildlands-hotel, is richting het Raadhuisplein vanaf de Baander een steeg ontstaan.



'Goed uitkijken'

Voor de ingang van de flat, staat een drietal bewoners. "We moeten echt goed uitkijken als we deur uitgaan", zegt Steffen Moorman, voorzitter van de vereniging van eigenaren. "Veel fietsers rijden door, terwijl er echt wel duidelijk staat dat ze af moeten stappen."



'Geen Willinkplein meer, maar Willinksteeg'

"Het is geen Willinkplein meer, maar Willinksteeg", grapt de voorzitter. "Het is gevaarlijk voor de fietsers zelf, maar ook voor de mensen die het pad inlopen en de hoek om komen."



Volgens een andere bewoner zijn er al flink wat bekeuringen uitgedeeld. "Dat is goed, hier wonen veel oude mensen. Zo'n bekeuring kost zestig euro. Dat is veel geld", zegt hij.