Eis: cel voor witwassen gestolen voertuigen De mannen zouden onderdelen van auto's verkopen (foto: ANP Xtra / Lex van Lieshout)

ASSEN - Twee mannen van 23 jaar uit Meppen en Emmen moeten volgens het Openbaar Ministerie celstraffen van achttien en vijftien maanden krijgen voor witwassen. De officier eiste dat hiervan zeven en vijf maanden voorwaardelijk zijn.

De mannen wordt verweten dat zij in een loods aan de Bokslootdwarsweg in Emmen gestolen auto’s, scooters en motoren demonteerden en de onderdelen verkochten. De officier achtte witwassen bewezen omdat: "de herkomst van de goederen werd verhuld.” Voor de diefstal van de voertuigen zag de officier niet genoeg bewijs.



Aanleiding van de aanhouding in januari 2015 was een onderzoek naar de vele diefstallen van auto’s, scooters en motoren in 2014. In dat onderzoek kwamen de namen van deze verdachten naar voren. De vondst van autopapieren van een gestolen auto bij de loods aan de Bokslootdwarsweg was voor de politie de aanleiding om binnen te vallen.



In een garagebox in de loods stonden karkassen van gestolen auto’s. Sommigen waren nog nieuw. In een gestolen aanhanger lagen meer gestolen goederen zoals kentekenbewijzen en paraplu’s. Een van de garageboxen werd door de man uit Meppen gehuurd onder een valse naam. Ook vonden de agenten een kastje met autosleutels in de loods.



Dat kastje met sleutels was een opvallende vondst, omdat de autodieven een apparaat gebruikten waarmee de originele autosleutels werden vervalst. Toch was dit ook onvoldoende voor een veroordeling voor de diefstallen, meende de officier. Die schat in dat de mannen met deze illegale handel 60.000 euro hebben verdiend en wil dit bedrag terugvorderen.



De man uit Meppen stond ook terecht voor mishandelingen in 2014 en 2015. Volgens Justin Luiten, de advocaat van beide mannen, moeten beiden worden vrijgesproken van witwassen. De gestolen spullen stonden in een garagebox die niet door hen werd gehuurd, zei hij.



De rechter doet uitspraak over twee weken.