Beachpark Emmen bijna klaar voor gebruik

EMMEN - Vanaf aankomende maandag kan het beachpark in Emmen gebruikt worden. De stichting Beachpark Emmen legt momenteel de laatste hand aan het park.

Het beachpark in Emmen is uniek in Nederland. Volgens de initiatiefnemers zijn er maar tien beachparken van deze orde in de rest van Nederland.Vooral de combinatie tussen de verschillende sporten die op het park uitgeoefend kunnen worden op de in totaal zeven velden, maakt het park uniek. In totaal zijn er vijfhonderd beachparken in heel Nederland.De afgelopen negen maanden is op het trapveldje naast het sportcomplex van vv Emmen hard gewerkt om de velden te realiseren.Vanaf aankomende maandag wordt er voor het eerst gesport in het zand aan de Oude Meerdijk. Sporten als beachsoccer, beachvolleybal, -handbal, -tennis, -korfbal en jeugdrugby zijn er mogelijk. Onder meer sportverenigingen gaan het park gebruiken tijdens hun zomerstop. Ook kunnen er evenementen of toernooien op het park georganiseerd worden.Voor een klein bedrag kunnen geïnteresseerden een veld huren. Van dat geld betaalt de stichting haar schulden en het onderhoud van de accommodatie. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van het park.Op vrijdag 6 juli wordt het beachpark officieel geopend. Beachvolleybalsters Madelein Meppelink, de dochter van voorzitter Herman Meppelink, en Sanne Keizer geven dan beachvolleybalclinics aan leden van de volleybalclubs uit de regio.