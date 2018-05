Deel dit artikel:











Nieuwe borden voor Wildlands Er komen nieuwe borden in Wildlands (foto: Wildlands)

EMMEN - Wildlands gaat de komende weken nieuwe informatieborden neerzetten in de parkdelen Jungola, Serenga en Nortica. Op deze borden komt informatie over de dieren en de gebieden te staan.

Sinds de opening van het nieuwe dierenpark zijn er veel tips binnengekomen, laat Wildlands weten. “Om het park in ontwikkeling te houden zijn we aan de slag gegaan met de behoefte aan context en informatievoorziening. Ons educatieteam heeft zich gebogen over een nieuwe manier van bebording die bij Wildlands past. Ik heb al iets mogen zien en vind het ontzettend gaaf en uniek geworden,” aldus Frankwin van Beers, directeur van Wildlands.



Volgende week wordt de eerste lichting in het gebied Jungola geplaatst. De weken erna volgt ook de bebording in Nortica en Serenga.