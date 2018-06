Oud-defensiemedewerker wil erkenning: 'Sommige collega's zijn dood, andere totaal verkankerd'

COEVORDEN/TER APEL - Slokdarmkanker, tumoren in het hoofd en heel wat andere ziektebeelden. Bert Koops uit Emmen werkte jarenlang op de zogenaamde POMS-sites in Coevorden en Ter Apel en zag veel collega's ziek worden door verf met de kankerverwekkende stof chroom-6.

Maandag presenteert een onafhankelijke commissie een advies en een RIVM-rapport over het gebruik van de ziekmakende verf. Bert Koops heeft daar weinig vertrouwen in: "Het maakt me vooral boos, dat het zolang geduurd heeft voor onze klachten serieus zijn genomen. En ik ben wantrouwend over wat allemaal is opgeschreven.""Sommigen collega's zijn dood, anderen zijn totaal verkankerd", vertelt Koops bij de voormalige POMS-site in Ter Apel, een groot terrein vol met loodsen waar tot eind jaren '90 voertuigen van het Amerikaanse leger werden onderhouden. "In dat groene gebouw daar achteraan zat de preservering, daar werden dus de auto's gespoten."Het spuiten van de legervoertuigen gebeurde met chroom-6 houdende de verf, die kankerverwekkend is. Uit documenten die de NOS in handen heeft , zou blijken dat Defensie al in 1987 wist dat de verf schadelijk was voor de gezondheid, maar pas in 1998 werden maatregelen genomen. "Mensen aten gewoon hun lunch in de verfdampen, omdat niemand ze waarschuwde", zegt Koops."Ik heb op de planning gewerkt, op de financiële afdeling en ik ben magazijnmedewerker geweest", zegt Bert Koops die zelf niet ziek is. "Wie kan mij zeggen dat ik dat niet alsnog word of wat ik aan mijn kinderen heb doorgegeven. Chroom-6 kan genetische afwijkingen veroorzaken."De oud-Defensiemedewerker haalt een lijst met oud-collega's uit zijn zak. Achter opvallend veel namen staat overleden of een vorm van kanker. "Niet alleen mensen die in de loodsen werkten zijn ziek, maar ook de mensen die de bewaking deden. Het gaat om heel veel mensen in het hele land, want die POMS-sites zat op veel meer plekken in het land."Koops heeft niet de verwachting dat het rapport van maandag iets gaat veranderen. "Veel mensen zullen waarschijnlijk te horen krijgen dat ze niet vaak genoeg met chroom-6 in aanraking zijn gekomen om ziek te worden."De oud-planner zoekt samen met zijn collega's van toen vooral naar erkenning, waardering en een tegemoetkoming in de kosten die veel mensen vanwege hun ziekte hebben moeten maken.Drie jaar geleden kwam Defensie weliswaar met een coulanceregeling voor slachtoffers, maar daar was veel kritiek op. Mensen die daadwerkelijk ziek waren konden daarbij aanspraak maken op een bedrag van tussen de 3.000 en 15.000 euro.