Business Kopgroep komt met petitie om WK wielrennen 2020 te steunen

WIELRENNEN - Het bedrijvencollectief verenigd in de Business Kopgroep komt met een petitie om het WK wielrennen in 2020 alsnog naar het Noorden te halen. Dit ondanks dat Provinciale Staten van Groningen gistermiddag in meerderheid tegen de subsidie van 5,8 miljoen euro stemden.

Geschreven door Karin Mulder

Bijna vijftig geïnteresseerde bedrijven kwamen vanavond samen in het Drents Museum. Na een introductie van 'kopvrouw' Renate Groenewold ontstond een levendige discussie. Bedrijven wilden vooral graag weten wat zij kunnen doen om het tij te keren.



'We stoppen niet voordat we bij de finish zijn'

"Wat wij kunnen doen is transparant communiceren dat het bedrijfsleven achter het WK staat", laat Bas Eefting van de Business Kopgroep weten. "Gebrek aan steun van het bedrijfsleven was ook één van de kritiekpunten in Groningen. Wij zetten een petitie online en betrokken bedrijven zullen actief hun netwerk aanspreken om te laten zien dat er draagvlak voor een WK is", verklaart Eefting. "Net zoals in het wielrennen zelf, stoppen we niet voordat we bij de finish zijn."



De Business Kopgroep is in het leven geroepen om wielrennen in Noord Nederland, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen. De kapstok daarbij is het WK wielrennen. Leden van de Kopgroep storten minimaal 2020 euro in een fonds voor een duurzame bijdrage aan de Noordelijke Wielersport.



Gaat Drenthe over WK-subsidie stemmen?

Belangrijk is of komende woensdag Provinciale Staten van Drenthe alsnog over hún voorgenomen subsidie van 5 miljoen euro gaan stemmen. Als het punt van de agenda wordt gehaald, wordt het lastig om alles voor 20 juni nog rond te breien.



Een mogelijkheid is dan dat de beslissing van de wereldwielerbond UCI, om het WK toe te kennen, van juni naar augustus wordt verschoven. Maar dan is het aannemelijk dat er meer kapers op de kust zijn.