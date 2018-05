Deel dit artikel:











Achilles 1894 morele winnaar na gelijkspel in Halsteren Achilles 1894 viert de hele late gelijkmaker van Casper Baas

VOETBAL - Achilles 1894 is de nacompetitie voor promotie naar de 3e divisie begonnen met een gelijkspel. De 1-1, diep in blessuretijd, van Achilles 1894 bij RKSV Halsteren werd gevierd als de winnende goal. Logisch, want amper tien minuten voor dat doelpunt kreeg de Drentse hoofdklasser een flinke domper te verwerken in Noord-Brabant, toen de thuisclub een penalty kreeg en benutte.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Verantwoordelijk voor de belangrijke gelijkmaker was Casper Baas. Voor de invaller was het zijn eerste goal van het seizoen. "Dat is bijzonder natuurlijk en helemaal omdat we het na die tegengoal ook niet verwacht hadden. Maar we hebben veerkracht getoond, aldus de verdediger.



Zijn trainer, Paul Weerman, was het daar volledig mee eens. "We hebben het gewoon afgedwongen. Zij voetbalden makkelijker, maar heel gevaarlijk werden ze niet. Eigenlijk waren de beste kansen voor ons. Die strafschop tegen, na een onschuldige handsbal van Wouter van der Molen, vond ik niet helemaal terecht. Maar okay, kort daarvoor had de scheids een penalty moeten geven na hands van Remy Klaassens. Het zal dan wel een optelsom zijn."



Achilles 1894 stapte door de goal van Baas als morele winnaar van het veld. Toch is het volgens Weerman nog volledig open in de tweestrijd tegen de club uit Noord-Brabant. "Het is ook na vanavond fiftyfifty. Wij hebben geen team dat gaat en überhaupt niet op 0-0 kan spelen. Bovendien hebben we eerlijk gezegd onze beste wedstrijden ook buiten Assen gespeeld. Of we de reis (de bus komt vannacht omstreeks 03.00 uur in Assen) ons nog parten gaat spelen? Dat verwacht ik niet. Helemaal niet vanwege die late goal. Dat geeft toch wel een lekker gevoel. Bovendien komen deze jongens wel vaker om een uurtje of drie in bed", aldus Weerman.



Zondag om 14.00 uur is in Assen, op sportpark Marsdijk, de return tussen Achilles 1894 en Halsteren. De winnaar speelt in de finaleronde (ook weer over twee duels) tegen de winnaar van Quick'20 - Hollandia (de eerste wedstrijd tussen deze twee ploegen eindigde in 1-1).