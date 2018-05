Deel dit artikel:











Eersteklasser Emmen verliest en moet promotie vergeten Emmen gaat onderuit bij WVV (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - Voor vv Emmen is de jacht op promotie naar de Hoofdklasse ten einde. De ploeg van trainer Hendrik Oosting verloor in de eerste ronde van de nacompetitie van WVV. De wedstrijd in Winschoten eindigde in 2-1.

Geschreven door Ger Hensen

Emmen en WVV wonnen in de eerste klasse F zondag allebei een periodetitel en troffen elkaar nu in de nacompetitie. De Drentse formatie keek na vijf minuten spelen al tegen een achterstand aan. Uit een hoekschop zorgde Ramon Kuiper met een rake kopbal voor de 1-0. Emmen herstelde zich gaandeweg de eerste helft van die klap en drukte WVV terug op eigen helft.



Het vele balbezit van de nummer vier van de ranglijst leverde echter weinig kansen op. Janiek Arends ondernam een spaarzame poging van afstand, maar zijn effectvolle bal ging naast. WVV was voor de pauze in een snelle tegenstoot gevaarlijk via Melvin Ubels. Ook zijn inzet belandde naast het doel.



Rode kaart

In de tweede helft bracht Emmen het balbezit alsnog tot uiting in kansrijke aanvallen. Bovendien kwam de rood-witte equipe in de 70ste minuut tegenover een tiental te staan. Kuiper, de doelpuntenmaker van WVV, kreeg een rode kaart voor een vermeende elleboogstoot.



Patrick Eberhard kreeg dé kans om te profiteren van het numerieke overwicht, maar vlak voor de doellijn schoot hij de bal over. Vlak daarna ging bovendien een gevaarlijke voorzet vanaf de linkerflank aan de aanvallers van Emmen voorbij.



Die missers kwamen de manschappen van Oosting duur te staan. In de counter zette Martijn Drent de thuisclub in de 82ste minuut op 2-0 én op rozen door de bal fraai over keeper Lars van der Swaluw te werken.



Tumultueuze slotfase

Eberhard scoorde in de tumultueuze slotfase nog wel de 2-1, maar de gelijkmaker bleef uit. Ook Emmen sloot het duel op de valreep af met tien man. Invaller Jordy Gierveld moest vertrekken na een stevige ingreep.