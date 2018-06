Ugbaad Kilincci over voorstel PVV om hoofddoek te verbieden in raadszaal: Ik maak me geen zorgen

EMMEN - Het voorstel van de PVV om een einde te maken een religieuze uitingen in de raadszaal, kwam voor Ugbaad Kilincci van de PvdA niet als donderslag bij heldere hemel.

"Dit is een landelijke trend van de PVV, in Emmen is dat niet anders", verklaart het raadslid. In de nieuwe gemeenteraad van Emmen is Kilincci de enige die een hoofddoek draagt. "Zij hebben het recht om een initiatiefvoorstel in te dienen, dat is ook de kracht van de democratie.""Mijn mening is daar natuurlijk anders in", vervolgt ze. "We hebben in Nederland een vrijheid van godsdienst."De PVV wil af van religieuze symbolen en kleding in de raadszaal. De partij probeert dat via een wijziging van het reglement van orde op de politieke agenda te krijgen.PVV-fractievoorzitter Tom Kuilder: "Wij vinden de scheiding van kerk en staat een belangrijke zaak. Daarom past het dragen of tonen van religieuze symbolen niet in een volksvertegenwoordigend orgaan. Denk aan keppeltjes, hoofddoeken of mariabeelden. Geloof is iets voor achter de voordeur."Het voorstel is gisteravond in de gemeenteraad van Emmen nog niet inhoudelijk besproken. De discussie volgt later."Stel het komt er door, dan refereer ik aan de grondwet. We hebben het recht van godsdienst in Nederland en om dat te uiten. Dit is juridisch ook niet haalbaar", verklaart Kilincci.Het raadslid maakt zich geen zorgen. "Ik laat het gewoon op me af komen. We hebben ook nog niks gezien van de PVV, dus weten ook niet wat er precies in het voorstel staat. Alleen dat ze het gaan indienen.""Wij zullen hier nooit mee instemmen", zegt PvdA-fractievoorzitter Guido Rink. "We weten nog niet helemaal precies wat het voorstel inhoudt. Dat komt later. Maar ik heb vertrouwen in de raad dat dit niet gaat gebeuren."Henk Huttinga van de ChristenUnie, de nestor van de gemeenteraad in Emmen, is duidelijk. "Dit raakt mij als lid van de ChristenUnie, maar ook de hele raad en de samenleving.""Zij zijn nota bene de partij van de vrijheid", aldus Huttinga. "Het is anders dan wanneer je een overheidsfunctionaris bent. Wij zitten in de raad met onze eigen ideeën en principes. Onze basiswaarden mogen we bij ons dragen en uiten als raadslid. Ik denk niet dat dit haalbaar is."De gemeenteraad praat in juni of september, afhankelijk van de agenda's van de commissie- en raadsvergaderingen, inhoudelijk over dit onderwerp.