Uitslagen nacompetitie zondagvoetbal

VOETBAL - Gisteravond werden de eerste wedstrijden in de nacompetitie van het zondagamateurvoetbal gespeeld. Er kwamen twee Drentse clubs in actie: Achilles 1894 en vv Emmen.

Achilles 1894 morele winnaar ondanks gelijkspel in Halsteren

vv Emmen kan promotie naar Hoofdklasse vergeten

Achilles 1894 stapte als morele winnaar van het veld in het Noord-Brabantse Halsteren door een zeer late gelijkmaker (1-1) van Casper Baas. Zondag speelt de Asser club op eigen veld de return voor een plek in de finale voor promotie naar de 3e divisie.Voor vv Emmen zit het seizoen er na één duel in de nacompetitie erop. In Winschoten verloor de ploeg van trainer Hendrik Oosting in de eerste ronde met 2-1 van WVV. Volgend seizoen speelt Emmen dus wederom in de 1e klasse.Door de uitschakeling van Emmen zijn alle Drentse ogen, wat betreft promotie naar de zondaghoofdklasse, gericht op Alcides. De Meppeler club stroom zondag in wanneer de 2e ronde van de nacompetitie op het programma staat. De tegenstander van Alcides werd gisteravond bekend: Geldrop. Die ploeg maakte in de 1e ronde korte metten met Bekkerveld. De nummer 5 van de 1e klasse D versloeg de nummer 4 uit diezelfde klasse met 2-6. Saillant detail is dat beide ploegen afgelopen zondag nog in competitieverband tegenover elkaar stonden en toen won Bekkerveld, op het veld van Geldrop, met 3-2.Hieronder alle uitslagen van gisteravond:Gemert - Be Quick 1887 2-0Hollandia - Quick 20 1-1Halsteren - Achilles 1894 1-1Silvolde - GOES 1-2Returns aanstaande zondag 3 juniwinnaars door naar finaleronde (ook weer dubbele ontmoeting)Deze finaleronde ziet er als volgt uit:winnaar Achilles 1894/Halsteren - winnaar Quick'20/Hollandiawinnaar Silvolde/Goes - winnaar Gemert/Be Quick 18871. Legmeervogels - JOS/Watergraafsmeer 1-22. TOP - Rood Wit 0-13. WVV - VV Emmen 2-14. Nieuwekerk - VOC 0-35. Bekkerveld - Geldrop 2-66. Rohda Raalte - NEC 2-1(enkel duel, winnaars naar 2e ronde, die zondag 3 juni wordt gespeeld)Aanstaande zondag 3 juni, 2e ronde:A. Rood Wit - WVVB. Hoogland - Longa'30C. JOS/Watergraafsmeer - ChevremondD. HVCV - DHCE. VOC - BVC'12F. Juliana'31 - DEMG. SWZ Sneek - Rohda RaalteH. Alcides - Geldropzondag 10 juni, 3e ronde:I. winnaar B - winnaar AJ. winnaar C - winnaar DK. winnaar F - winnaar EL. winnaar H - winnaar Gfinaleronde 17 juni:winnaar L - winnaar Kwinnaar I - winnaar J