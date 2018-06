Deel dit artikel:











Overleeft FC Emmen twee seizoenen in eredivisie dan verdwijnt kunstgras uit De Oude Meerdijk Verdwijnt het kunstgras uit De Oude Meerdijk? (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Vanaf het seizoen 2020/2021 moeten allen wedstrijden in de eredivisie verplicht op natuurgras worden gespeeld. Kunstgras wordt verbannen uit de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Dat is besloten tijdens een meerdaagse bijeenkomst met het gros van de clubdirecteuren in Zürich en bij de UEFA in Nyon.



Maandag is een laatste toetsing binnen de Eredivisie CV, waarna het besluit moet worden bekrachtigd tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal. Dat betekent dat FC Emmen, als de club zich twee jaar weet te handhaven op het hoogste niveau, het kunstgras zal moeten verwijderen uit De Oude Meerdijk.



Het voorstel van een eredivisie en een eerste divisie van 16 clubs (dus in totaal 32) is afgewezen. In die plannen zou er geen plaats meer zijn voor beloftenteams, maar de angst bij clubs om te degraderen uit de eredivisie bleek te groot.