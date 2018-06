Marjan Koekoek zegt ochtend vaarwel

ASSEN - Presentatrice Marjan Koekoek heeft vanochtend haar laatste ochtendprogramma op Radio Drenthe gepresenteerd. Ze was sinds april 2015 de stem van het nieuwsprogramma Drenthe Nu.

Koekoek wordt vanaf maandag opgevolgd door René Steenbergen, die overkomt van RTV Noord. "Ik hou het na ruim drie jaar voor gezien, al is het toch ook met pijn in het hart", zegt de presentatrice."Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik sta meestal rond 04.45 uur op en dat is het enige wat ik niet ga missen. Ik ben een avondmens. Dat is ook de reden dat ik nu na ruim drie jaar denk: ik vind het wel goed", aldus Koekoek.Koekoek blijft bij RTV Drenthe, waar ze zich onder meer bezig gaat houden met de kwaliteit en inhoud op de redactie. Daarnaast gaat ze het Radio Drenthe-programmavan Margriet Benak versterken.Steenbergen, in Zuidwolde geboren en opgegroeid in Hoogeveen, werkte eerder bij RTV Drenthe, waar hij een middagprogramma presenteerde. "Ik ben nu na elf jaar afwezigheid terug op het vertrouwde nest!"