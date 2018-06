Deel dit artikel:











Huishoudelijke hulp M/V

Een thuiszorgorganisatie in Emmen is op zoek naar vakantiekrachten voor de duur van 4 maanden. Zoek jij een flexibele baan als huishoudelijke hulp en ben je voor minimaal 10 uur per week beschikbaar?

Je geeft zelf aan hoeveel en op welke dagen en tijden je wilt werken. Op basis van hiervan maken wij de planning.



Als medewerker voer je huishoudelijke werkzaamheden uit bij cliënten die dit zelf niet meer kunnen, of ondersteuning nodig hebben. De taken bestaan onder andere uit stofzuigen, schoonmaken van sanitair, of de afwas doen. Bij de eerste kennismaking bespreek je samen met de cliënt wat hij/ zij nog zelf kan, hierdoor stimuleer je de cliënt om zelf lichte taken op zich te nemen. Waardoor jij dan weer een belangrijke bijdrage levert in het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen van onze cliënten.



Het betreft een oproepcontract voor 10 - 30 uur per week.



De werklocatie is EMMEN.



Eisen: Wij zoeken mensen die enthousiast zijn en graag een ander willen helpen. Daarnaast ben je: Sociaal vaardig, betrokken, gemotiveerd, klantvriendelijk, zelfstandig en flexibel. Omdat we het belangrijk vinden dat je de buurt en omgeving kent, is het van belang dat je zelf ook in de gemeente Emmen woont.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met cv en korte motivatie naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 2398018