Kraanvogelkuikens in het Fochteloërveen dood: 'Tijd dat er een goede oplossing voor de weg komt'

VEENHUIZEN - Afgelopen maand zijn twee kraanvogelkuikens doodgegaan langs de Fochteloërveenweg, die het natuurgebied op de grens van Friesland en Drenthe doorsnijdt.

Faunaschermen, druk autoverkeer en toekijkende recreanten verhinderden de kuikens om hun ouders te volgen. Die wilden de kuikens meenemen naar de andere kant van de weg, op zoek naar voedsel en veiligheid, meldt Natuurmonumenten.De afgelopen jaren bleek de weg vaker een fatale hindernis voor dieren die in het natuurgebied leven. Zo kwamen in 2016 in drie dagen tijd vijfhonderd kikkers om.Kraanvogelspecialist Herman Feenstra was getuige van het drama. "Zowel ouders als kuikens waren in paniek. Ze kregen niet de kans veilig over te steken en dat gebeurde meerdere avonden achter elkaar." Hij is er kapot van. "De jongen zijn waarschijnlijk door onderkoeling, stress en honger omgekomen."Bij de dood van de kuikens spelen meerdere factoren een rol: de faunaschermen langs de weg die het doodrijden van slangen en kikkers moeten voorkomen, vormen een hindernis voor de kuikens. Als die hindernis is genomen, vormt de doorlopende stroom aan auto's van sluipverkeer en recreanten een gevaar. Tot slot zorgen uitstappende mensen die de kraanvogels willen bekijken voor verstoring."De dood van de twee kraanvogelkuikens drukt ons weer keihard met de neus op de feiten", concludeert Enit Scholtens van Natuurmonumenten. "De weg vormt een onneembare barrière voor veel dieren in het Fochteloërveen. Het hoogveengebied is het thuis van veel dieren zoals kraanvogel, paapje, gladde slang en heikikker. Om die reden heeft het de beschermde status van Natura2000. Het wordt tijd dat er nu echt een goede oplossing voor de weg komt."Natuurmonumenten werkt samen met onder meer Gemeente Ooststellingwerf aan een recreatieplan voor het Fochteloërveen. De toekomst van de weg maakt daar onderdeel van uit. Het Fochteloërveen heeft een grote aantrekkingskracht op vogelliefhebbers, fietsers en andere recreanten. "Dat vraagt om een goede recreatieve infrastructuur, die tegelijkertijd geen afbreuk doet aan de bijzondere waarden van het gebied. Het is duidelijk dat de Fochteloërveenweg niet aan die voorwaarden voldoet", aldus Scholtens.