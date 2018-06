Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 1 juni In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor de nieuwe entree van het hunebedcentrum (foto: RTV Drenthe / Frits Emmelkamp)

In het nieuws in een minuut van vrijdag 1 juni gaat het over het voorstel van de PVV om religieuze uitingen in de raadzaal te verbieden. Ugbaad Kilincci van de PvdA in Emmen denkt niet dat het zover gaat komen.

Verder aandacht voor het vernieuwde Hunebedcentrum in Borger en het 100-jarig bestaan van voetbalclub VIOS uit Oosterhesselen.