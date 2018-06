TT beleven en proeven tijdens historische TT-wandeling

ASSEN - De TT-maand is vanaf vandaag weer begonnen. Over 29 dagen barst het motorgeweld op het circuit in Assen los, maar wist u dat de allereerste TT in 1925 helemaal niet in Assen was?

Terug in de tijd: de allereerste TT in 1925

Toen de TT nog door Hooghalen ging

De TT begon in Rolde en ging dan via Borger naar Schoonloo, om vervolgens via Grolloo weer terug te keren in Rolde. Een rondje was 28,4 kilometer lang. Morgen is die historische TT-route zelf te beleven. Niet op de motor, maar wel te voet tijdens de eerste TT Wandeltocht.De historische wandeling is zo'n succes, dat de organisatie geen deelnemers meer toelaat. "We zitten nu op ruim 1.000 wandelaars. We hadden daar in eerste instantie niet op gerekend. We dachten vooraf aan hooguit 500 wandelaars. Maar we zijn er natuurlijk heel erg blij mee. Mensen vinden het toch leuk om de geschiedenis van de TT te ontdekken", aldus Frank Beekman van de organisatie.Op zaterdag 11 juli 1925 werd de allereerste TT verreden. Het eerste wedstrijdparkoers ontstond bij toeval. Belangrijk was de opening van de provinciale weg, een soort grindweg, tussen Rolde en Borger in 1925. Het parkoers bestond uit een driehoekroute. Rijders moesten onder meer een zandweg, grindpaden, een keistraat en onverharde bochten trotseren."We starten in Rolde bij de molen. Dat is echt een heel beeldbepalend punt van de start in 1925. Vanaf daar start de 30 kilometer-wandeling en dan wandelen ze naar Borger toe. Daar is veel te doen in samenwerking met onder meer Geopark De Hondsrug en het Hunebedcentrum. Daar is theater waarin stukjes worden opgevoerd over de TT-historie", zegt Beekman."Er zijn ook motorliefhebbers die met oude motoren naar Borger komen. Sommigen gaan ook rijden, zodat mensen onderweg de motoren tegen kunnen komen. Uiteraard mag blues niet ontbreken. Het is in feite een beetje beleven en proeven in Drenthe, maar de nadruk ligt op de verhaallijn van de TT."Volgens Beekman komen de wandelaars overal vandaan. "Er komt een grote groep uit de regio, die zijn heel betrokken bij de TT van toen en nu. Zij hebben er goede herinneringen aan. De TT-cultuur bestaat natuurlijk al heel lang. En er komen ook wandelaars uit andere delen van het land. Wij noemen dat onder Zwolle, daar komt ook bijna 40 procent vandaan. Het zijn niet alleen motorliefhebbers, maar ook wandelaars."