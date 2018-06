Stelling: Ik luister nog naar anderen

ASSEN - Acht op de tien Nederlanders geeft toe niet goed te luisteren tijdens een gesprek.

De belangrijkste reden is afleiding door smartphones en sociale media, blijkt uit onderzoek van de nationale luisterlijn Sensoor. Sensoor kreeg in 2017 ruim 450.000 telefoontjes van mensen die hun verhaal kwijt wilden.Volgens de organisatie zijn veel mensen het luisteren verleerd en is het nodig dat mensen opnieuw leren luisteren. Daarom is de campagne 'Nederland Geef Gehoor' gestart. Onderdeel is een online spoedcursus luisteren Hoe zit dat bij jou, ben je ook op je mobiel bezig terwijl je een gesprek voert met iemand? Ben jij ook het luisteren naar een ander verleerd? Of ben je oprecht geïnteresseerd in wat een ander beweegt?