Vrouw (66) uit Assen vermist

Bertha Mulder is sinds gisteren vermist (foto: Jan Mulder)

ASSEN - Een 66-jarige vrouw uit Assen is sinds gistermiddag vermist.

De vrouw, Bertha Mulder, vertrok gisteren vanuit een inrichting in de buurt van Baggelhuizen in Assen.Ze heeft grijs haar, draagt een bril, driekwart spijkerbroek en een rood/roze shirt. Om haar nek hangt een keycord met daaraan een sleutel van haar kamer. Ze heeft een klein tenger postuur.Gisteren is er door veel mensen gezocht, maar tot nu toe dus zonder resultaat.