Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Tonny Roosken verdient een standbeeld Groeten uit Grolloo Tonny Roosken verdient een standbeeld (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. In juni staat de Warming-Up in het teken van sporthelden van weleer. Vandaag staat oud voetballer Tonny Roosken centraal.

Derksen weet het zeker. Als Tonny Roosken nu geleefd had, was hij allang de spits van FC Groningen of FC Twente geweest, maar de all-time topscorer van de Tweede Divisie is Zwartemeer/Sportclub Drenthe altijd trouw gebleven. Derksen vindt dat het tijd is voor actie want: "Tonny Roosken moet een standbeeld krijgen,

dat heeft hij verdiend."



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.