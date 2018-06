Deel dit artikel:











Entree Hunebedcentrum Borger klaar voor de toekomst De winkel in de nieuwe entree (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

BORGER - De nieuwe entree van het Hunebedcentrum in Borger is vanmorgen geopend. De entree is onderdeel van de modernisering van het museum.

Het was echt nodig, zegt directeur Hein Klompmaker. "Het is een grote hal geworden van 200 vierkante meter. Het is gebouwd in de vormgeving van de rest van het museum, dus het is architectonisch op elkaar aangesloten. Daar zijn we hartstikke tevreden mee. Het is net alsof het hier al jaren staat. En dat is goed, want het is een eenheid met de rest van het gebouw."



Meer ruimte

Ook zorgt het nieuwe glazen entreegebouw voor een rechtstreekse verbinding met het Oertijdpark buiten, dat pal naast het Hunebedcentrum ligt. Alles wat met de facilitaire kant van het museum te maken heeft is vernieuwd.



"We hebben twee nieuwe balies en nieuwe kassa's", aldus Klompmaker. "De museumwinkel is vernieuwd en er zijn nieuwe toiletten. We hebben ook meer ruimte om groepen te ontvangen en mensen kunnen hun spullen kwijt in lockers."



Verhaallijnen

De inhoud van de tentoonstelling wordt later aangepakt, vertelt Klompmaker. "Dat is fase twee. Tussen nu en het einde van het jaar gaan we onze tentoonstelling helemaal vernieuwen. Dat is een spannend proces, wat ik als directeur prachtig vind. Er zijn nieuwe presentatietechnieken. Er zijn nieuwe gegevens over hunebedbouwers en we willen een aantal verhaallijnen invlechten. "



Chinezen

Het museum kreeg afgelopen week ook bezoek van de groep Chinese touroperators die in Drenthe op bezoek was. "Ze waren enthousiast dus we verwachten dat we in de toekomst wel meer Chinezen krijgen, maar daar moeten we geen overdreven verwachting van hebben. Ze hadden wel een link met ons. Hun geschiedenis is ook zo'n 500 jaar oud", aldus Klompmaker